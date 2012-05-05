97-летний житель Австралии в пятый раз стал самым пожилым выпускником вуза

Стюарт удерживает необычный титул самого пожилого выпускника вуза на протяжении пяти лет. В 2006 году он попал в Книгу рекордов Гиннеса, после получения юридической степени. По словам лектора университета SCU Сони Брауни, в основном ее пожилой студент получал образование заочно, ведя переписку через интернет, передает РИА Новости.

Свой первый диплом из университета Стоматологии Сиднея Стюарт получил в 1936 году. Затем он получил докторскую степень по стоматологической хирургии в Чикаго. После этого Стюарт долгое время работал по специальности в Лондоне, Сиднее и в населенных районах на севере Нового Южного Уэльса, а затем на 90 году жизни решил вновь поступать в университет.

Сам Стюарт считает, что получение нового профессионального образования для него будет достаточно. По его словам, он так думал и после получения третьего диплома в 2006 году.