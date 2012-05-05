Дирекция «Сливок» готова заплатить миллион за информацию о поджоге
5 мая 2012, 13:59Общество
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Версия об умышленном поджоге коктейль-бара «Сливки» подтвердилась: на месте пожарища был найден самодельный факел как доказательство поджога, кроме того, правоохранителям переданы записи с камер наружного видеонаблюдения.
Даже при наличии всех этих улик найти лиц, осуществлявших и заказывающих поджог, будет очень сложно. Поэтому руководство клуба идет на решительные меры: за достоверную информацию о злоумышленниках дирекция готова заплатить огромную сумму – миллион рублей. По этому вопросу можно звонить Сергею Баранову, ди-джею бывших «Сливок», по телефону 89226199242.
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