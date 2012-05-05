Дирекция «Сливок» готова заплатить миллион за информацию о поджоге

Даже при наличии всех этих улик найти лиц, осуществлявших и заказывающих поджог, будет очень сложно. Поэтому руководство клуба идет на решительные меры: за достоверную информацию о злоумышленниках дирекция готова заплатить огромную сумму – миллион рублей. По этому вопросу можно звонить Сергею Баранову, ди-джею бывших «Сливок», по телефону 89226199242.