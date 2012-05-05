Георгиевские ленты будут раздаваться в трех местах Нижнего Тагила
5 мая 2012, 18:40Общество
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6 и 7 числа получить новый символ Дня Победы, георгиевскую ленту, тагильчане смогут из рук добровольцев Студенческого совета молодежи.
Раздача будет проходить с 14 до 17 часов на Театральной площади города, на Красном Камне у мемориала на улице Победы около школы №42/75, и на Вагонке у Мегамарта на Ленинградском проспекте. Как рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи Нижнего Тагила Анна Боровкова, волонтеры будут одеты в красные футболки.
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