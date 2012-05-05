Георгиевские ленты будут раздаваться в трех местах Нижнего Тагила

Раздача будет проходить с 14 до 17 часов на Театральной площади города, на Красном Камне у мемориала на улице Победы около школы №42/75, и на Вагонке у Мегамарта на Ленинградском проспекте. Как рассказала заместитель начальника управления по делам молодежи Нижнего Тагила Анна Боровкова, волонтеры будут одеты в красные футболки.