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Областное министерство торговли, питания и услуг задаст потребительскому рынку Нижнего Тагила правильные векторы развития
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Областное министерство торговли, питания и услуг задаст потребительскому рынку Нижнего Тагила правильные векторы развития

5 мая 2012, 16:47Общество
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