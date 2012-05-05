Областное министерство торговли, питания и услуг задаст потребительскому рынку Нижнего Тагила правильные векторы развития

Согласно ей, уже к 2015 году оборот розничной торговли города должен будет увеличиться в полтора раза. По оценкам специалистов, на тысячу жителей должно приходиться 700 квадратных метров торговых площадей. Именно это соотношение позволит тагильчанам как участникам потребительского рынка чувствовать себя комфортно, а также увеличит товарный и денежный оборот города.

На сегодняшний день в Нижнем Тагиле работают 2903 объекта торговли, из них 22 торговых центра, 1449 магазинов и 1335 объектов нестационарной сети. Также в городе 95 оптовых организаций, 533 предприятия общепита, 20 пищевых и перерабатывающих предприятий и малых производств. Бытовые услуги в Нижнем Тагиле оказывают 838 предприятия. И только за последний год в городе открылось 99 новых торговых предприятий.

Для развития потребительского рынка министерство торговли подчеркивает необходимость развития оптимальной инфраструктуры и внедрения прогрессивных направлений, форм и методов торговли. Представители министерства также отметили важность поддержки торговли товарами российских производителей, в том числе производителей Свердловской области. В областной акции «Выбирай наше - местное» участвуют 188 магазинов Нижнего Тагила, в которых представлен широкий ассортимент товаров пищевой и перерабатывающей промышленности Свердловской области. Это один из самых высоких показателей среди городов области, отмечают в ведомстве.