Осадки внесли свои коррективы в график ремонта дорог Нижнего Тагила

Из-за осадков: снега, дождя и града, которые прошли сегодня в Нижнем Тагиле, в городе будут проводиться только работы по снятию старого асфальта и подготовке покрытия к укладке нового. Ну и, конечно, укладка холодного асфальта, которому не страшна относительно большая влажность, не отменяется, рассказал председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Итак, сегодня на проспекте Мира укладывают бордюрный камень, а также работает экскаватор. На Восточном шоссе будут снимать старый асфальт две фрезы. Проводятся остаточные работы на мосту по улице Циолковского, там вчера уложили свежий асфальт. Представители подрядчика, проводившего работы, просят автомобилистов сегодня не ездить по свежему покрытию, а двигаться по трамвайным путям.

С покупкой бордюрного, или бортового камня для стройкисейчас в России плоховато. Идет пора дорожных ремонтов, и спрос на бортовой камень возрос до огромных размеров. Между тем интересные предложения по покупке и продаже бордюров, плит и других строительных материалов можно найти и в интернете.