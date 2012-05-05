Пассажиры трамваев в Нижнем Тагиле оценили положительные изменения в летнем расписании

Как сообщает сайт «Тагильский трамвай», трамвайному управлению, несмотря на небольшое количество водителей, всё же удалось возобновить курсирование рейса 12 маршрута до Пихтовых гор отправлением в 20:46 от Островского и, соответственно, в 20:59 от вокзала.

Как и прошлым летом, это сделано для пассажиров электропоездов из Екатеринбурга прибытием в 20:52 и со станции Азиатская в 20:53; а также по просьбам садоводов участков вдоль Восточного шоссе, где воду для полива включают только после 19:00. Так как этот поезд выходит из депо «Вагонка», соответственно, вводится и рейс 1 маршрута отправлением в 20:06 от УВЗ.

Работающий по предложению нашей организации рейс 12 маршрута на 19:22 от улицы Островского, на 19:35 от вокзала до Пихтовых гор (рассчитан под прибытие электропоезда-экспресса из Екатеринбурга), и, соответственно, рейс 1 маршрута на 18:40 от УВЗ, сохраняется. Все вышеперечисленные расписания одинаковы как для рабочих, так и для выходных дней.

С 31 мая 2012 года железная дорога перейдёт на новый график движения поездов. Учитывая данный факт, с этой же даты, возможно, будет изменено расписание тех рейсов трамваев, которые подстроены к электропоездам - так сделают для того, чтобы время ожидания вагона на остановке после высадки из электропоезда было минимальным. В частности, это касается рейсов 12 маршрута отправлением от вокзала на Вагонку в 19:35 и 20:59. Как показывает практика, предприимчивые пассажиры предпочитают не стоять в 40-минутных (а то и более) очередях на «маршрутки», а за это время уже доехать на трамвае до Вагонки вплоть до Пихтовых гор.

Также организация «Тагильчане за трамвай» предложила трамвайному управлению ввести дополнительный рейс 12 маршрута отправлением от конечной остановки «Пихтовые горы» до уже существующего на 6:46. Так, по рабочим дням вводится рейс 12 маршрута отправлением в 6:22 от остановки «Пихтовые горы». Это сделано для удобства доставки работников КРЗ, чья смена начинается в 7:15, работников УВЗ, которые пользуются проходной на остановке «Садоводы» и для тех, кто работает в центре города с 7:30.

Вечером продлено время работы 15 маршрута. Последний поезд по маршруту теперь выходит из депо «Новая Кушва» в 21:05 по рабочим дням и в 20:55 - по выходным, а от конечной «ГГМ» отправляется в 21:49 и в 21:36 соответственно.

По инициативе общественников совместно со службой движения трамвайного предприятия был проведён хронометраж (замер времени следования) по 10 маршруту, а также собственными силами - по 12 маршруту. Результатом стало уменьшение времени оборотного круга, что, несомненно, является плюсом для пассажиров и ещё одним факторомв пользу трамвая вместо дублирующих «маршруток».

Расписание утренних дежурных поездов для работников трамвайного предприятия, которыми без проблем могут также воспользоваться все желающие тагильчане, остаётся прежним.

Фото организации «Тагильчане за трамвай».