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Пассажиры трамваев в Нижнем Тагиле оценили положительные изменения в летнем расписании
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пассажиры трамваев в Нижнем Тагиле оценили положительные изменения в летнем расписании

5 мая 2012, 17:45ОбществоВалерия Лошкарева
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