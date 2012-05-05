Поток жалоб на тагильские ТСЖ растет в геометрической прогрессии
5 мая 2012, 11:08ОбществоВалерия Лошкарева
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Как рассказали в нижнетагильском управлении Роспотребнадзора, если на управляющие компании тагильчане стали реже жаловаться, то на товарищества собственников жилья поступает очень много нареканий.
Причина в том, что руководители ТСЖ плохо знают законы, считают специалисты. В итоге члены товарищества жалуются на ошибки председателей и на их самоуправство. Добавим, что сегодня по официальным данным в Нижнем Тагиле работают 47 управляющих компаний и 352 ТСЖ.
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей