Поток жалоб на тагильские ТСЖ растет в геометрической прогрессии

Причина в том, что руководители ТСЖ плохо знают законы, считают специалисты. В итоге члены товарищества жалуются на ошибки председателей и на их самоуправство. Добавим, что сегодня по официальным данным в Нижнем Тагиле работают 47 управляющих компаний и 352 ТСЖ.