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Поток жалоб на тагильские ТСЖ растет в геометрической прогрессии
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Поток жалоб на тагильские ТСЖ растет в геометрической прогрессии

5 мая 2012, 11:08ОбществоВалерия Лошкарева
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