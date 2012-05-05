Религиозные сайты оказались опаснее порнографических

Об этом говорится в новом докладе Symantec, компании-разработчика ПО для защиты от интернет-угроз. По степени опасности веб-сайты со «взрослым» контентом не входят даже в первую пятерку, занимая лишь десятое место. В то же время, подчеркнули эксперты, число атак вида drive-by (когда ПК заражается при посещении страниц, содержащих вредоносный код) с религиозных или идеологических сайтов в 2011 году выросло втрое.

Такую тенденцию аналитики объясняют тем, что порносайты приносят своим владельцам доход, поэтому для них не имеет смысла зарабатывать по-другому. По данным Вестей, первое место в списке самых опасных сайтов заняли блоги. Из них, по данным Symantec, заражено почти 20%. На втором месте — личные страницы (15,5%), на третьем — сайты о бизнесе и экономике (10%). В пятерку вошли интернет-магазины (8%), а также онлайн-справочники и сайты об образовании (7%). Порносайты заняли десятое место. На их долю приходится всего 2,5%.