Сегодня из-за репетиции парада в Нижнем Тагиле перекроют весь центр

Проспект Ленина для автомобилистов будет недоступен уже с 18 часов на участке от Первомайской до Мира. По центральной улице города в субботу вечером пройдут несколько парадных расчетов нижнетагильского военного гарнизона и тяжелая техника. По словам Олега Сараева, репетицию парада решено было сделать чуть позже обычного.

В предыдущие годы, напомню, репетиция начиналась в 17 часов – когда люди начинали разъезжаться по домам после работы. В этом году репетировать решили на час позже, но в корне это проблему не решает. Многие тагильчане устремятся на длительные выходные за город. И водители уже предчувствуют долгое стояние в пробках. По мнению водителя со стажем Владислава, репетицию парада нужно проводить после 21 часа. О водителях думают в последнюю очередь, считает Владислав.