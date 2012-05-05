Смотровая площадка на высоте 186 метров открылась в Екатеринбурге

Смотровая площадка расположена на пятьдесят втором этаже здания, на высоте 186 метров. Панорама простирается на 25 километров и захватывает не только уральскую столицу, но и ближайшие города-спутники — Березовский и Арамиль.

Как отметил Александр Якоб, такие высотные здания, как бизнес-центр «Высоцкий», практически всегда становятся визитными карточками городов и стран, где они расположены. Теперь и в Екатеринбурге появилась совершенно уникальная визитка — за пределами Москвы это самое высокое здание в России.

По мнению Аркадия Чернецкого, посещение новой смотровой площадки дает прекрасную возможность оценить, как сильно изменился город за последние 20 лет: насколько красиво он выглядит с высоты птичьего полета. Сенатор подчеркнул, что это касается не только городских пейзажей, но и в целом дает возможность взглянуть на любую ситуацию под другим углом. Ведь чаще всего человек видит только то, что его непосредственно окружает, и иногда очень полезно подняться над обстоятельствами, чтобы увидеть полную картину.