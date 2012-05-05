В Нижнем Тагиле пройдет эстафета в честь Дня Победы
5 мая 2012, 17:59ОбществоАлександра Логинова
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Сотня спортсменов разных возрастов, 6 команд из школ, ВУЗов и рабочих организаций Нижнего Тагила пробегут по центральным улицам города в память о победе в Великой Отечественной Войне.
Самые быстрые участники эстафеты получат памятные подарки от мобильного друга забега компании МОТИВ. Подробный фотоотчет ищите на сайте компании МОТИВ www.motivtelecom.ruи в официальной группе «МОТИВ. Все гениальное просто!» ВКонтакте.
Праздничная эстафета начнется 9 мая в 13:00 на площади около Нижнетагильского драматического театра (Проспект Ленина, 33).
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