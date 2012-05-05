В Нижнем Тагиле сегодня проверят, нарушают ли водители междугородних автобусов правила дорожного движения

Как сообщают в отделении пропаганды ОГИБДД ММУ МВД России «Нижнетагильское», инспекторы выявят возможные нарушения ПДД водителями автобусов, совершающих междугородние пассажирские перевозки. Рейд начался с 10 часов утра.

Напомним, профилактические мероприятия «Автобус» проводятся в Нижнем Тагиле с 30 апреля по 6 мая и направлены на контроль соблюдения водителями общественного транспорта ПДД и повышение безопасности пассажироперевозок.