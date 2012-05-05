В Нижнем Тагиле улучшится качество очистки сточных вод

Напомним, очистные сооружения ОАО «БОС ХимПарка «Тагил» построены на площадке действующей системы Восточных очистных сооружений ОАО «Уралхимпласт» при личном контроле губернатора Свердловской области и в рамках государственной программы поддержки моногородов с привлечением средств частных инвесторов. Реконструированная водоочистная станция стала одним из крупнейших объектов водохозяйства, построенных в регионе за последние несколько лет. Мощность его переработки – 15 тысяч кубометров стоков в сутки.

По итогам недавнего визита в Нижний Тагил Александр Мишарин отметил, что в условиях промышленного развития территорий необходимо уделять особое внимание вопросам экологической безопасности. А состояние окружающей среды должно стать важнейшим из показателей качества жизни граждан. «Поэтому вопросы экологической безопасности в таком крупном промышленном городе как Нижний Тагил находятся в числе приоритетных для всего региона. Они напрямую связаны с созданием условий для привлечения трудовых ресурсов, инвестиций и созданием комфортной среды для тагильчан», - пояснил глава региона.

Пуск новой очистной станции, позволяющий производить очистку промышленных и бытовых сточных вод, существенно улучшит качество услуг, поставляемых всем категориям потребителей, и экологическую обстановку в административно-промышленном центре.

Отметим, что мощность первой ступени БОС, отвечающей за очистку промышленных и ливневых стоков, составляла 107 тысяч кубометров в сутки. В зоне её обслуживания находилась треть территории города, включая промышленные предприятия, объекты социальной сферы, жилой сектор. Дополнительные мощности стали необходимы не только для ликвидации сброса существующих хозяйственно-бытовых стоков микрорайона, но и для обеспечения полной очистки стоков вновь создающихся в городе производств.

Уникальность новой линии заключается в применении современной технологии, в основе которой лежит идея создания сбалансированной экосистемы замкнутого цикла. Ноу-хау в технологиях очистки канализационных стоков позволяет работать без накопления избыточного активного ила и переводит 94 процентов образующихся загрязнений в энергию – газ и тепло. Кроме того, инновационный подход к работе станции дает возможность очистить воды от тяжелых металлов и обеззаразить широкий спектр загрязнителей, в том числе мышьяк. Проектировщики станции гарантируют, что биологически очищенные промышленные и бытовые стоки становятся водой, пригодной для рыбо-хозяйственных водоемов.