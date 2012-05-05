В Нижнем Тагиле завершились районные этапы фестиваля «Молодая семья» (ФОТО)

Уже завершились районные соревнования и определены их победители. Так, в Ленинском районе ими стали семьи Колдиных, Барановых, Еремеевых и Федоровых. В конкурсе Тагилстроевкого района тоже определились свои фавориты: Рыжовы, Крутаковы и Греховы. Дзержинский район также выбрал тройку лидеров: Друмовы, Афанасьевы и Егоровы. Для победы в районных этапах члены семей-участников показали себя в совершенно разных амплуа: они пели, танцевали, выполняли акробатические этюды и декламировали стихотворения.