В Нижнем Тагиле завершились районные этапы фестиваля «Молодая семья» (ФОТО)
Самый семейный фестиваль города – телевизионный фестиваль «Молодая семья» отмечает свое 10-летие. За время существования конкурса, уже потом ставшего фестивалем, в нем приняли участие сотни лучших семей Нижнего Тагила.
Уже завершились районные соревнования и определены их победители. Так, в Ленинском районе ими стали семьи Колдиных, Барановых, Еремеевых и Федоровых. В конкурсе Тагилстроевкого района тоже определились свои фавориты: Рыжовы, Крутаковы и Греховы. Дзержинский район также выбрал тройку лидеров: Друмовы, Афанасьевы и Егоровы. Для победы в районных этапах члены семей-участников показали себя в совершенно разных амплуа: они пели, танцевали, выполняли акробатические этюды и декламировали стихотворения.
Следующим этапом фестиваля станет творческая презентация семей, которая пройдет в рамках празднования Дня молодежи. Заключительный же этап соревнования состоится 30 июня на Театральной площади города. В этот день к победителям районных этапов присоединятся также победители городского конкурса «Молодая семья» прошлых лет.
На фото: районные этапы фестиваля. Фото Марины Абдуллаевой.
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