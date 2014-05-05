«АвтоВАЗ» намерен расширить свой модельный ряд
5 мая 2014, 14:30Обществоpract2@tagilcity.ru
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Согласно информации, предоставленной президентом «АвтоВАЗа», отечественный автогигант планирует в ближайшие годы расширить свой модельный ряд двумя новыми моделями.
Речь идет о внедорожнике и пикапе. Обе новые модели будут разработаны на платформе B0. В настоящее время руководство отечественного концерна готовит все необходимые документы, чтобы приступить к разработке автомобилей к лету нынешнего года.
Ожидается, что главным конкурентом для нового пикапа «АвтоВАЗа» станет Logan Dacia Logan PickUp, выпущенная уже в далеком 2007 году.
Новинка сможет похвастаться улучшенными показателями грузоподъемности.
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