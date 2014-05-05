Борьбу за четыре билета в один конец на Марс продолжают 706 человек

Первые шесть групп колонизаторов Марса - по четыре человека в каждой - должны быть сформированы в 2015 году, после чего начнется их семилетняя подготовка к миссии. Предполагается, что сначала на Марс будут отправлены несколько роботов, которые с 2016 по 2020 годы возведут жилые и служебные модули. Старт космического аппарата с поселенцами запланирован на 2022 год, а их прибытие на Марс должно состояться в 2023 году. Полет без обратного билета домой займет около семи месяцев. В первую четверку войдут двое мужчины и две женщины. Затем через каждые два года будут прибывать другие колонисты. По словам генерального директора компании Mars One Баса Лансдорпа, официальным языком на Марсе будет английский.