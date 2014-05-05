Борьбу за четыре билета в один конец на Марс продолжают 706 человек
Борьбу за четыре места в программе по колонизации Марса - Mars One - продолжают 706 человек. Об этом корр. ИТАР-ТАСС в пятницу сообщила участница проекта жительница Лос-Анджелеса Сью Энн Пиен. На первом этапе отбора участников программы, завершившимся в сентябре 2013 года, заявление на участие в Mars One подали более 202 тыс. человек.
Первые шесть групп колонизаторов Марса - по четыре человека в каждой - должны быть сформированы в 2015 году, после чего начнется их семилетняя подготовка к миссии. Предполагается, что сначала на Марс будут отправлены несколько роботов, которые с 2016 по 2020 годы возведут жилые и служебные модули. Старт космического аппарата с поселенцами запланирован на 2022 год, а их прибытие на Марс должно состояться в 2023 году. Полет без обратного билета домой займет около семи месяцев. В первую четверку войдут двое мужчины и две женщины. Затем через каждые два года будут прибывать другие колонисты. По словам генерального директора компании Mars One Баса Лансдорпа, официальным языком на Марсе будет английский.
Проект Mars One стартовал в 2011 году, идея принадлежит одноименной голландской компании. Цель проекта - осуществление полета человека на Марс с последующим основанием колонии и трансляции всего происходящего по телевидению. Часть необходимых для реализации проекта средств компания Mars One рассчитывает получить у спонсоров, а часть - за счет дохода от интерактивного реалити-шоу, показывающего все аспекты планируемой миссии - от отбора переселенцев до полета на Марс.