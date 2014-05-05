Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Несанкционированная свалка на Тагилстрое беспокоит жителей. Кто займется уборкой городской территории? (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Несанкционированная свалка на Тагилстрое беспокоит жителей. Кто займется уборкой городской территории? (ФОТО)

5 мая 2014, 12:55Общество
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»