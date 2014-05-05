Несанкционированная свалка на Тагилстрое беспокоит жителей. Кто займется уборкой городской территории? (ФОТО)

Журналист TagilCity.ru выехал на место для того, чтобы зафиксировать факт. Опасения подтвердились: прямо под окнами жилого дома, близ продуктовых магазинов территория была в прямом смысле слова усеяна мусором. Наряду с бытовыми отходами, лежала куча строительных материалов. По всей видимости, в одной из точек недавно закончился ремонт. Естественно, сотрудники магазина, продавцы, отказались от комментариев.

Проходящие мимо жители, кажется, уже привыкли к «городскому пейзажу». Прохожие отвечали журналисту, что, безусловно, такое положение вещей их не устраивает. «Но, видимо, никому нет дела». Кто-то даже был готов выйти на территорию, однако они не могли поручиться, что засорение не повторится.

На момент приезда журналиста на территории «квадратов» работали дворники. На вышеуказанной территории уборки не проводилось, а на вопрос журналиста, один из рабочих сказал, что та территория – не в его компетенции.

Редакция TagilCity.ru обратилась в территориальную администрацию Тагилстроевского района к специалисту по благоустройству и содержанию территории района. Он заявку принял и сообщил, что в ближайшее время на место с проверкой выедет квартальный. Если выяснится, что мусор принадлежит магазинам, то он будет убран сегодня же.

Зачастую, несанкционированные мусорные свалки образуются только потому, что легальных поблизости не найти, а найм грузовика для вывоза обойдется в значительную сумму, которую перевозчики взимают за «нестандартный» груз. К счастью, компания «Мусоровоз» знает правильное решение - нужно обращаться к специалистам. Дешевый вывоз мусора в Санкт-Петербурге достаточно востребованная услуга, которая пригодится практически всем - предпринимателю или частному лицу, ведущим ремонт, магазину, не справляющемуся с большим количеством отходов, или жилому дому, мусорка возле которого попросту не рассчитана на такой поток бытового мусора от жильцов.