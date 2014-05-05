Samsung обязали выплатить Apple около 120 млн долларов
Суд присяжных в Калифорнии обязал Samsung выплатить Apple 119,6 млн долларов за нарушение двух патентов на технологии, используемые в производстве смартфонов.
Вердикт был оглашен в федеральном суде в городе Сан-Хосе после месяца слушаний.
Суд также постановил, что калифорнийская корпорация сама нарушила патент Samsung, и обязал Apple выплатить своему конкуренту 158 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба.
Apple обвинила Samsung в нарушении пяти своих патентов, потребовав взыскать со своего конкурента 2,2 млрд долларов.
Взаимные претензии
Суд счел законными претензии Apple по патентам, касающимся технологии "slide to unlock" - способа разблокировки экрана путем проведения по нему пальцем.
При этом претензии американской компании, касавшихся еще трех патентов, не были удовлетворены.
Samsung отрицает вину в нарушении авторских прав. Компания требовала взыскать с Apple 6 млн долларов за предполагаемое нарушение патентов, касающихся использования камеры и передачи видео.
Apple и Samsung ведут патентные споры уже в течение нескольких лет в десяти странах мира.
Первый судебный иск американская компания подала в апреле 2011 года, обвинив Samsung в копировании дизайна своих устройств.
В 2012 году Samsung уже признавали виновной в использовании технологий Apple. Тогда корейскую компанию обязали выплатить конкуренту 930 млн долларов.
Samsung до сих пор оспаривает этот вердикт.