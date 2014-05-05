Samsung обязали выплатить Apple около 120 млн долларов

Вердикт был оглашен в федеральном суде в городе Сан-Хосе после месяца слушаний.

Суд также постановил, что калифорнийская корпорация сама нарушила патент Samsung, и обязал Apple выплатить своему конкуренту 158 тысяч долларов в качестве возмещения ущерба.

Apple обвинила Samsung в нарушении пяти своих патентов, потребовав взыскать со своего конкурента 2,2 млрд долларов.

Взаимные претензии

Суд счел законными претензии Apple по патентам, касающимся технологии "slide to unlock" - способа разблокировки экрана путем проведения по нему пальцем.

При этом претензии американской компании, касавшихся еще трех патентов, не были удовлетворены.

Samsung отрицает вину в нарушении авторских прав. Компания требовала взыскать с Apple 6 млн долларов за предполагаемое нарушение патентов, касающихся использования камеры и передачи видео.

Apple и Samsung ведут патентные споры уже в течение нескольких лет в десяти странах мира.

Первый судебный иск американская компания подала в апреле 2011 года, обвинив Samsung в копировании дизайна своих устройств.

В 2012 году Samsung уже признавали виновной в использовании технологий Apple. Тогда корейскую компанию обязали выплатить конкуренту 930 млн долларов.