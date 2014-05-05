Стиль «лофт» для ванной: основы дизайна

Для раскованных и в меру динамичных людей стиль «лофт» - именно тот вариант отделки, который будет наиболее полно отражать их готовность к экспериментам. Это и качественно новые дизайнерские находки, и нетрадиционная расстановка сантехнических приборов, мебели, и экономичные и вместе с тем довольно практичные идеи оформления интерьера. Отделочные материалы здесь также выбираются необычные.

Не пугайтесь кирпичных стен

Следует отметить, что санузел в лофт стиле не предусматривает возведения стен между ванной и туалетом. Это единое помещение, которое удобно разграничивается на функциональные зоны ширмами или стеклянными перегородками. Ванная представляет собой пространство, оформленное в целостном стиле. На таких подходах и строится ультра модный сегодня стиль лофт.

Лофт не переносит традиционных покрытий. Идеальным вариантом будет натуральная кирпичная стена, которую следует очистить от многослойной отделки и придать первозданную форму. Хотя это делать не обязательно. Ведь кирпич не совсем эстетически приятный материал, который стоит выставлять на обозрение домочадцам. Гораздо удобнее заменить такую стену качественной имитацией кирпичной кладки: и пыли не будет в комнате, и чистить стену будет гораздо легче.

Идеальным помощников в этом деле может оказаться качественный облицовочный кирпич: выглядит он привлекательно и придает помещению достойный вид. Неплохо будет покрасить его в любой доступный цвет: белый, серый или оранжевый.

Одной «кирпичной» стены вполне достаточно

Впрочем, все помещение не стоит доводить до такого состояния. Достаточно будет одной стены. Остальные можно выкрасить в монотонный белый или серый. Кстати придутся картины из мозаики с готическими рисунками. Можно разнообразить интерьер творчеством Шишкина или работами абстракционистов. Главное, создать ощущение стального холода. Сантехника также должна сверкать глянцем стали и хрома. Приветствуются остроугольные приборы с обязательным включением тонированного стекла. Душевая кабина или уголок хорошо дополнят, да и подбирать стиль здесь почти не придется, ведь большинство этих устройств подчиняются минималистическому стилю лофт. Следует придерживаться такого же принципа при выборе прочих аксессуаров для вашей ванной.

По части полового покрытия нет ничего лучше, чем черно-белая мозаика для ванной. Она сможет заменить умело состаренные, но не очень подходящие для сырой ванной поверхности, такие как ламинат или обычные половые доски. Кроме того, лаконичность и чистота с керамической мозаикой вам будет обеспечены. А это для ванной самое главное. Как вариант можно рассмотреть использование графитовой плитки, которая искусно имитирует асфальт. Основная цель стиля лофт – создание «нежилого», промышленного стиля. Потому не стоит класть на пол разного рода коврики или половички, они придадут обстановке обжитой, домашний вид.

Мебель выбирайте отделанную металлом и стеклом в белых, черных или серых тонах. Хорошо, если дверцы будут застеклены материалом с абстрактным орнаментом. Но приемлемы и открытые минималистические шкафчики. Причем, цвет полок может отличаться: верхние можно сделать светлыми, а нижние холодными и темными.