Субботняя гроза заставила аварийную службу «покататься» по Нижнему Тагилу

Уже спал, как вдруг с потолка побежало, прямо на кровать. У меня 9-й этаж, сразу понял, что из-за дождя. Раньше проблем не было, а что делать, пришлось побегать - вызвали аварийку, перетащили все с кровати на батарею. Воды набежало прилично.

По словам Сергея, приехавшие дежурные сказали, что выездов за ночь очень много. Оказалось, виной даже не «худые» крыши. Дело в том, что птицы забивают слив: вероятно, они строят гнезда, несут туда веточки, мусор - а в итоге вода не уходит, куда нужно. Специалистам приходилось прочищать стоки, только после этого проблема прекращалась.