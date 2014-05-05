Телефоны любят когда у них «Все просто»

Лично мне, сейчас все чаще приходится сталкиваться с этой формулировкой в разных сферах жизни: от руководства, от продавцов... и даже от жены... А недавно я и сам обронил эту фразу - при выборе нового тарифа в салоне связи. Операторы разработали столько предложений, что без консультанта не разберешься. Как оптимизировать затраты на связь и что лучше выбирать сегодня, мы уточним у нашего эксперта, директора по развитию бизнеса на массовом рынке «МегаФона» на Урале Сергея Алферова.

- Сергей, с каждым новым тарифом лично мне все сложнее разобраться во всех его нюансах. Как сделать выбор в этом многообразии?

- Операторы предлагают множество тарифов, но каждое предложение по-своему уникально, разработано в зависимости от потребностей общения клиентов. Кто-то больше звонит внутри сети, другой чаще совершает звонки разным операторам, на городские номера или по межгороду. Исходя из этих параметров вы можете выбрать для себя более подходящий тариф.

- Как все-таки можно оптимизировать свои расходы на связь?

- Советую заказать у вашего оператора детализацию разговоров за последние 1-3 месяца и проанализировать ее, чтобы понять куда чаще всего звоните. Также можно обратиться в контактный центр или салон связи, где консультант вам в этом поможет.

- А если я звоню и на городские номера, и на других операторов, и внутри сети… Есть какой-то простой вариант?

- Мы предлагаем своим абонентам надежную связь и удобные условия общения. Для тех, кто не любит лишних сложностей, мы упростили условия тарифа «Все просто». Одна стоимость звонков на абонентов «МегаФона», на номера других операторов или на городской телефон - минута разговора стоит всего 85 копеек. Подключиться на тариф «Все просто» можно в наших салонах.