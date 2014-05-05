В лицее №39 Нижнего Тагила чествовали ветеранов: минута молчания и звонкий детский голос (ФОТО)

Минутой молчания началась торжественная встреча, стоя встретили эти секунды ветераны и ученики. Далее со сцены раздавались песни военных лет, посвященные прошлому нашей страны. Ученики 9 «А» исполнили зажигательные танцы в народных костюмах, а детский ансамбль на «отлично» исполнил разные мелодии на ложках. Ветераны, выходя из зала, отметили, что исполнителям удалось сохранить ту непередаваемую старину прошлых лет. Концерт прошел на высочайшем уровне.

Лицей №39 – подшефный лицей «Котельно-радиаторного завода». Вот уже напряжении 30-ти лет учебное заведение сотрудничает с советом ветеранов предприятия.

Апуева Галина Васильевна, председатель этого совета, является одним из организаторов. Каждого из ветеранов она знает по имени, с каждым общалась лично. О том, сколько сил и времени потрачено на работу с ребятами, знают только участники и организаторы концерта. Но всё это не зря, улыбающиеся лица наших ветеранов – самая высокая награда.

Я в этой школе первый раз. Я скажу, что они сделали очень хороший вечер ветеранам, все довольны. Поэтому спасибо председателю совета ветеранов Галине Васильевне. А дети – просто золото. Если заниматься с детьми, таланты есть. Очень хороши! Нет, не развалился завод! -- поделился с TagilCity.ru председатель совета ветеранов Дзержинского района Анатолий Владимирович Гуторов.

Руководитель лицея Сайфетдинова Нелли Ивановна отметила, что завод играет для школы очень важную роль. После 30-ти лет сотрудничества между предприятиями установилась будто родственная, семейная связь. Ветераны лицея и завода сдружились за это время, сейчас с удовольствием ходят на встречи, поддерживают друг друга.

Рогозина Надежда Васильевна – не только ветеран войны, но и председатель общественной организации «Мемориал» по защите прав репрессированных, инвалидов и тружеников тыла. На подобные встречи она ходит в приподнятом настроении, несмотря на здоровье. Дело в том, что Надежда Васильевна во время войны получила ранение в ногу, которое сохранилось отголоском боли. Вообще, Надежда Васильевна – прекрасный поэт, она смогла уместить все свои воспоминания и мысли в рифмованные строки, с которыми мы в скором времени обязательно познакомим пользователей TagilCity.ru.

Мурашова Манефа Васильевна – еще один гость. К своим «коллегам» она обратилась со словами, полными неподдельной боли, переживаний и одновременно радости от того, что у всех присутствующих есть возможность встретиться в одном зале.

Приятно видеть вас здесь, и у меня есть предложения стоя почтить память тех, кого нет… Спасибо вам. Хочется еще пожелать вам встречается чаще. Здоровья, счастья, уважения детей, внуков и правнуков, чтобы он нас заботились…

В завершении вечера, ветеранам вручили цветы и проводили к праздничному столу. Тем, кто не смог добраться до лицея, подарки развезли по домам. Ни один ветеран не остался без внимания.

Напомним, что Галина Васильевна Апуева является одной из участниц премии «Человек Года-2014» в номинации «За мудрость». Любой из пользователей может поддержать номинантку голосом и комментарием.