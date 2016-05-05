Инженерно-геологические изыскания – диагностика строительного участка

Геологическими исследованиями занимаются организации, имеющие лицензию на данную деятельность. Этот комплекс работ включает в себя полевые, лабораторные, геофизические и камеральные работы. Для получения полной картины о состоянии грунта специалистам необходимо изучить архивные материалы, полученные в результате ранее проведенных исследований. Согласно государственным стандартам, геологические изыскания для строительства включают в себя:

сбор и аналитику архивных материалов;

исследование структуры грунта на участке строительства;

определение факторов риска для надежности будущей постройки;

полевые работы;

лабораторное тестирование грунта;

составление отчета о проведенных исследованиях;

и другие работы.

Если грунт на участке классифицирован как набухающий или заторфованный, то специалисты проводят дополнительные исследования, которые позволяют определить коэффициент консолидации, а также степень просадочности, просадочного давления, усадки и набухания. Анализ грунта проводится с целью получения данных, которые необходимы для решения задач первостепенной важности:

выбора оптимального типа фундамента;

определения глубины закладки основания;

аргументирования целесообразности места строительства зданий и сооружений;

обоснования расчетной документации;

проведения авторского надзора за строительством.

Эти исследования – залог надежности будущего здания. Проводить геологические исследования перед началом строительства необходимо, чтобы избежать технических проблем, которые могут быть очень серьезными, вплоть до обрушения постройки. Продолжительность работ зависит от точности архивных данных, сложности структуры грунта и условий на строительной площадке. Информация о сроках и стоимости исследований представлена на сайте geologia-nn.ru.

Технические аспекты исследований

Полевые работы – неотъемлемая часть исследований. Специалисты делают 2-5 скважин с целью отбора проб грунта, которые отправляются в лабораторию для определения физико-химических характеристик. Тип горной выработки зависит от условий строительной площадки – это могут быть не только скважины, но шурфы или дудки. Глубина скважины зависит от расчетной толщины сжимаемости грунта на 1-2 м. Например, для отдельно стоящих фундаментов при уровне нагрузки от 500 до 5000 кН, глубина скважины составляет от 4 до 25 м.

В процессе исследований определяются прочностные и деформационные характеристики путем полевых и лабораторных испытаний. Эксперты специализированных лабораторий выясняют их значения и технические показатели с помощью сдвиговых приборов и другого оборудования. Во время полевых работ технические характеристики грунта анализируются путем зондирования. Процедура проведения геологических изысканий для строительства регламентирована СП 11-105-97. В содержание данного стандарта входит описание и правила проведения всех необходимых работ - отступление от установленного регламента недопустимо.

Сколько стоят исследования?