Изумительный отдых, или Крымские курорты во всей красе

Жители Нижнего Тагила, как и всей России, заблаговременно планируют свой отдых. В последнее время все более популярными становятся отечественные курорты. Это касается Краснодарского края и Крымского полуострова. Сделать отдых незабываемым и отыскать по-настоящему интересные места помогут туристические агентства, которые всегда предлагают массу вариантов.

Узнать стоимость гостиницы Феодосии помогут квалифицированные специалисты, которые разбираются во всех тонкостях туризма. Кстати, это один из самых популярных крымских курортов, который ежегодно посещает рекордное число туристов. Это удивительное и прекрасное место на юго-востоке Крымского полуострова радует не только мягким климатом, теплым море и красивыми пляжами, но и многочисленными достопримечательностями, с которыми обязательно должен ознакомиться каждый турист.

Особенного внимания достойны религиозные архитектурные памятники наподобие Храма Святого Дмитрия. Это совсем небольшое и очень старинное сооружение. Богатым убранством это священное сооружение похвастаться не может, но зато внутри покоятся настоящие богатства истории и культуры. Речь идет о великолепных фресках классической византийской иконописи. Так что интересующимся туристам потребуется заглянуть в этот храм, чтобы увидеть истинные шедевры истории.

Восхитительная природа Феодосии – это сама по себе ее достопримечательность. В Карадагском заповеднике мечтают побывать многие современные туристы. Интересно, что возвышенность, на которой расположен заповедник, имеет вулканическую природу. Подобные сведения всегда привлекают историков и любителей древности, которые стремятся к чему-то новому и неизведанному.

Церкви, музе и знаменитая крепость «Арабат» – вот что достойно пристального внимания. На всем Крымском полуострове это сооружение не имеет подобных себе. Самые первые упоминания об этой крепости относятся к семнадцатому веку.