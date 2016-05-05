Люстры на любой вкус

Люстра это особый вид светильников. Они могут служить украшением небольших комнат или огромных залов. Служат элементами декора в спальнях, комнатах, театрах или общественных приемных. В недалеком прошлом люстра являлась признаком достатка и прочного финансового положения.

Использование инновационных материалов позволило значительно снизить их себестоимость. Это сделало их более доступными, при этом они не потеряли привлекательность и эффектность, оставаясь отличным осветительным прибором. Современные материалы хорошо имитируют дорогие модели, делая люстру более доступной по цене без потери привлекательности внешнего вида.

Компания «КомпасВС» предлагает жителям Нижнего Тагила отличный выбор изделий разнообразных по стилистике, качеству и стоимости. На сайте интернет магазина салона дверей можно увидеть полезную информацию о люстрах и светильниках и подобрать нужный осветительный прибор для завершения дизайнерского проекта.

Имеющиеся стили

Производители выпускают множество люстр способных удовлетворить самого привередливого и требовательного клиента. Предлагаются люстры:

В стиле модерн или лофт;

Хрустальные (в виде классических изделий);

Модели для детей;

Футуристические стили.

Для повышения экономии продаются люстры снабженные системами повышенного энергосбережения, что помогает снизить затраты при их эксплуатации. Кроме того разработчики постарались сделать светильники таким образом чтобы свет равномерно рассеивался по всему помещению обеспечивая каждый уголок комнаты необходимым количеством света.

Собираясь украсить комнату потолочной люстрой, покупатель должен уделять внимание цвету изделия, его внешнему виду, компоновке, количеству встроенных лампочек. От этого во многом зависит энергосбережение, плотность светового потока и качество освещения.

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