Полицейские информируют: в Нижнем Тагиле больше не работает «телефон доверия»

Прежний телефон 97-62-21 перестал функционировать с начала этого месяца. Он находился в дежурной части межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».

Отныне по всем вопросам и претензиям к работе правоохранительных органов, а также с информацией о предполагаемых или уже совершенных преступлениях, тагильчанам следует звонить в главное областное управление МВД России. Оно располагается в столице региона.