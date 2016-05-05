Полицейские информируют: в Нижнем Тагиле больше не работает «телефон доверия»
5 мая 2016, 11:20ОбществоТимофей Данилов
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Теперь тагильчанам нужно звонить в Екатеринбург.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Прежний телефон 97-62-21 перестал функционировать с начала этого месяца. Он находился в дежурной части межмуниципального управления МВД России «Нижнетагильское».
Отныне по всем вопросам и претензиям к работе правоохранительных органов, а также с информацией о предполагаемых или уже совершенных преступлениях, тагильчанам следует звонить в главное областное управление МВД России. Оно располагается в столице региона.
Новые «телефоны доверия»: 358-70-71 и 358-71-65. Эти номера входят в систему «горячей линии МВД России».
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
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