Увлекательный досуг для всей семьи

Семейное кафе «ТриДевятое» – это интересное и увлекательное времяпрепровождения для родных людей, которые ценят минуты совместного досуга и любят заряжаться хорошими эмоциями. Счастливый мир открывает свои двери для многочисленных посетителей, где каждый найдет занятие по душе.

В любой день недели независимо от погоды и времени года вас ждут гостеприимные хозяева, радушно встречающие всех без исключения и предлагающие многообразие развлечений, комфорт уюта и изысканное меню на любой вкус. Мастер классы, конкурсы, кинотеатр, настольные игры, призы и вкусные угощения ждут своих гостей и готовят увлекательные сюрпризы.

Увлекательный семейный досуг

Если вы не знаете, куда пойти в Екатеринбурге всей семьей посетите волшебное королевство «ТриДевятое», в котором всегда рады новым друзьям. Станьте главными героями увлекательных событий и порадуйте себя вкусными изысками детского и взрослого меню.

В круговороте событий и веселых развлечений вы не заметите, как пролетит время, которое наполнит вас незабываемыми эмоциями и впечатлениями. Подарите радость себе и своим детям откройте новый мир насыщенных выходных и праздников.

Многообразие семейного кафе

Два вида меню. Детские блюда из натуральных экологически чистых продуктов и изобилие сладостей на любой вкус. Взрослая карта вин и разнообразие кулинарных шедевров шеф-повара.

Детская игровая комната. Увлекательная площадка для детского досуга где под постоянным присмотром ребенок найдет новых друзей и получит море интересного общения.

Мастер классы. Кулинарное и творческое обучение от креативных мастеров влюбленных в свое дело. Искусство создания кулинарных шедевров и интересное обучение творческим профессиям.

Сказочные апартаменты. Кукольный дворец для маленьких принцесс и домик шерифа для смелых ковбоев. Интересные игры с участием сказочных героев и любимых персонажей.

Все занятия и развлечения проходят под контролем внимательных и ответственных преподавателей и опытных аниматоров, легко находящих общий язык с маленькой аудиторией. В круговороте эмоций даже самый стеснительный посетитель станет душой компании и забудет о своих сомнениях и страхах.

Проведение праздников

Семейное кафе предоставляет свое гостеприимство не только в обычные дни, но и в праздники для которых придумывается специальная тематическая программа соответствующая предстоящему событию.