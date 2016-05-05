В Нижнем Тагиле общественные контролеры посетили практическое занятие на дорогах города (ФОТО)

Борис Соколов, президент Торгово-промышленной палаты, провел выездное занятие на ремонтируемом участке дороги в переулке Асбестовский и на отремонтированной дороге по ул. Первомайская.

Общественники увидели, как дорожные рабочие проводят подготовку дорожного полотна к укладке асфальта. Уже на этом этапе были зафиксированы нарушения: обеспыливание поверхности проходило неэффективно и пыль, которая должна была с дороги исчезнуть, вновь оседала на отфрезерованную дорогу.

Далее общественники стали свидетелями укладки первого выравнивающего слоя асфальта. Начальник участка, номинант Премии «Человек года 2016», Виктор Копанов продемонстрировал показатели специальных приборов, в том числе измеряющих температуру асфальта.

Фото от 4 мая.

Мы увидели, что подготовка основания велась с нарушениями. Об этом я сообщу в «Службу заказчика» рассказал редакции TagilCity.ru Никита Чапурин.

На 6 мая запланирована выдача удостоверений общественным контролерам.

Фото от 5 мая.