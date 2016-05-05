В Нижнем Тагиле железнодорожники поздравляют ветеранов с Днем Победы

Завтра в городе пройдет традиционный митинг у памятника тагильским воинам-железнодорожникам. Ожидается, что его участниками станут более 300 человек. Во время митинга локомотивы подадут звуковой сигнал – «Гудок памяти».

А сегодня на вокзале Нижнего Тагила проходит акция «Гордимся и помним». Все пассажиры получают специальные поздравительные открытки с наклеенными марками. В этих открытках каждый может написать поздравления своим близким, выразить благодарность ветеранам и труженикам тыла, и опустить свои послания в почтовый ящик. Таким образом, открытки «разлетятся» по всей стране.