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В Нижнем Тагиле жителям Гальянки пришли платёжки на 1922 рубля за неиспользуемое отопление (ФОТО)
Сюжеты:
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В Нижнем Тагиле жителям Гальянки пришли платёжки на 1922 рубля за неиспользуемое отопление (ФОТО)

5 мая 2016, 16:55ОбществоПавел Щербина
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