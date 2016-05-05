В Нижнем Тагиле жителям Гальянки пришли платёжки на 1922 рубля за неиспользуемое отопление (ФОТО)

Не успели заехать, а уже нужно платить. Жильцы нового дома на Смелянского, 2 жалуются на необоснованно высокие цены на отопление. В каждой квартире стоят счетчики на тепло, но управляющая компания (далее УК) доступа к ним не дает и насчитывают тепло по среднему тарифу. Так на квартиру в 46 кв.м. за отопление просят 1922 р. Это у всех жильцов, даже у тех, у кого отопление полностью выключено весь месяц. До сих пор ни общедомовые счетчики, ни квартирные не опломбированы УК рассказал журналистам TagilCity.ru жилец дома Валентин.

Кроме того, высокими ценами на отопление проблемы жильцов не ограничиваются:

Помимо этой проблемы, очень много и других. Люди до сих пор живут без горячей воды, парковка перед домом не благоустроена. Возникает очень много вопросов к процедуре сдачи дома.

Необходимо сделать оговорку о том, что дом действительно очень новый. По словам представителей УК «Тагил», акт приема-передачи дома был подписан 29 марта этого года.

Однако и в новом доме уже есть свои инициативные жильцы, недовольные сложившимся положением. Один из них рассказал журналисту TagilCity.ru о том, что 7 мая у дома планируется провести общее собрание жильцов. Вот как прокомментировали ситуацию в УК:

Изначально, в расчетном центре были неправильно проведены расчеты. Для жильцов дома [по начислениям за отопление – прим. ред.] будет проведён перерасчет. Сегодня я объясняла инициативным жильцам дома, что собрание 7 мая будет нелегитимным. Потому что о таком собрании нужно предупреждать за 10 дней всех жильцов. Сейчас мы работаем над согласованием другой даты, когда с жильцами сможем встретиться и я, и мои сотрудники, и строители прокомментировала для журналиста TagilCity.ru директор ООО Управляющая компания «Тагил» Ижетникова Елена.

Что касается других проблем дома, в том числе отсутствия горячей воды, директор УК прокомментировала следующим образом:

Я лично буду следить за устранением данной проблемы. Мы сейчас привлекаем подрядчиков к устранению недостатков. Жильцы идут, заявления пишутся, мы, соответственно, реагируем на них.

TagilCity.ru напоминает о том, что к дому на Смелянского, 2 и ранее возникали претензии жильцов, как и к некоторым другим новым домам.