Беременная 12-летняя цыганка из Екатеринбурга вернулась домой из социального приюта
5 мая 2017, 08:00Общество
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Несколько месяцев назад стало известно, что в Екатеринбурге 12-летняя девочка из Цыганского поселка забеременела от своего 16-летнего мужа. Из женской консультации она попала в социальный центр, откуда её не пускали к родным.
Сюжеты: Екатеринбург
Юный муж, которому грозит уголовная ответственность, был вынужден уехать в другую страну.
Накануне стало известно, что будущая мама вернулась в свою семью, где проживала после свадьбы. Официальным опекуном для Лауры стала её тётя. Женщина собрала необходимые документы и прошла школу приемных родителей.
Роды ожидаются в мае, пишет E1.ru. Омбудсмен по правам детей уверен, что в семье всё наладится, и молодые родители будут растить ребенка вместе. Более того, реального срока, скорее всего, молодой муж не получит. Ему могут назначить условное наказание за связь с девочкой.
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