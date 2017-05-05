Беременная 12-летняя цыганка из Екатеринбурга вернулась домой из социального приюта

Накануне стало известно, что будущая мама вернулась в свою семью, где проживала после свадьбы. Официальным опекуном для Лауры стала её тётя. Женщина собрала необходимые документы​ и прошла школу приемных родителей.

Роды ожидаются в мае, пишет E1.ru. Омбудсмен по правам детей уверен, что в семье всё наладится, и молодые родители будут растить ребенка вместе. Более того, реального срока, скорее всего, молодой муж не получит. Ему могут назначить условное наказание за связь с девочкой.