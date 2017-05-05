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Детей разделили по финансовому положению родителей в одной из школ Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Детей разделили по финансовому положению родителей в одной из школ Екатеринбурга

5 мая 2017, 13:35Общество
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