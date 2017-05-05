Детей разделили по финансовому положению родителей в одной из школ Екатеринбурга
5 мая 2017, 13:35Общество
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В Екатеринбурге прокуратура начала проверку одной из школ, где в столовой детей разделили по финансовому положению родителей.
Сюжеты: Екатеринбург
Как пишет Накануне.ру, ситуацией сначала заинтересовались СМИ, когда информация о разделении детей на «богатых» и «бедных» появилась в соцсетях.
Суть проблемы такова, что в школьной столовой детей из малообеспеченных семей и детей, чьи родители могут заплатить за школьное питание на 500 руб. больше, садят питаться за разные столы. При этом и «продуктовый паек» у детей также отличается. У детей из обеспеченных семей в рационе есть фрукты и порции больше.
По результатам прокурорской проверки будут приняты процессуальные меры реагирования.
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