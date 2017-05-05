Детей разделили по финансовому положению родителей в одной из школ Екатеринбурга

Как пишет Накануне.ру , ситуацией сначала заинтересовались СМИ, когда информация о разделении детей на «богатых» и «бедных» появилась в соцсетях.

Суть проблемы такова, что в школьной столовой детей из малообеспеченных семей и детей, чьи родители могут заплатить за школьное питание на 500 руб. больше, садят питаться за разные столы. При этом и «продуктовый паек» у детей также отличается. У детей из обеспеченных семей в рационе есть фрукты и порции больше.