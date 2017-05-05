Дети из Социально-реабилитационного центра посетили передержку для животных в Нижнем Тагиле
5 мая 2017, 17:30Общество
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В Нижнем Тагиле воспитанники Социально-реабилитационного центра в рамках «Весенней недели Добра» посетили одну из передержек для животных.
Сюжеты: Нижний Тагил
Дети пообщались с кошками и собаками, которые находятся на передержке в ожидании любящих хозяев. Радость от встречи детей и животных была искренняя и взаимная.
Несмотря на свой юный возраст, ребята уже понимают всю меру ответственности, которую должны нести люди за домашних животных. В конце встречи дети вручили организаторам передержки подарки для животных – сухие корма.
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