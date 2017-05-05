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Многие могилы участников Великой Отечественной войны завалены мусором в Нижнем Тагиле: инициативная тагильчанка зовёт волонтеров на уборку (ФОТО)
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Многие могилы участников Великой Отечественной войны завалены мусором в Нижнем Тагиле: инициативная тагильчанка зовёт волонтеров на уборку (ФОТО)

5 мая 2017, 19:15ОбществоДенис Таратонов
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