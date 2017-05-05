Многие могилы участников Великой Отечественной войны завалены мусором в Нижнем Тагиле: инициативная тагильчанка зовёт волонтеров на уборку (ФОТО)

Некоторое время назад Екатерина побывала на кладбище «Висимское», которое в Нижнем Тагиле находится на Голом Камне. Её внимание привлекли могилы со звездами, которые указывают на то, что в них похоронены участники Отечественной войны.

Это могилы ветеранов на кладбище «Висимское». Могилы со звездочками завалены помоями. Таких могил десятки. Мусор копится годами, руководство кладбища ничего не предпринимает. Своими силами не получится навести порядок, так как объём работы огромный. Где волонтёры? Школьники? Администрация города? Сейчас модно бороться с автохамством, проводить гейпарады и отстаивать свои права за свободу. А проводить субботники не модно. Люди превратили кладбище в свалку, и никому нет до этого дела поделилась тагильчанка своим мнением с редакцией портала TagilCity.ru.

На присланных ею фотографиях видно, что могилы действительно заброшены. Кто же должен ухаживать за такими могилами? И вывозится ли с кладбищ мусор? За ответами на эти вопросы редакция обратилась в администрацию города. Там пояснили, что с определённой фирмой заключен муниципальный контракт на вывоз мусора. Однако в обязанности работников этой фирмы не сходит уборка каждой могилы, они лишь вывозят мусор из мусорных быков, куда его складывают родственники усопших. Смотритель кладбища тоже не обязан ухаживать за могилами, это прерогатива родственников:

Смотритель нужен для решения вопросов о захоронении. Когда родственники прибирают могилы, они выносят мусор в мусорные контейнеры или бросают у дороги, а нанятая муниципалитетом фирма вывозит этот мусор. А за могилами ухаживают родственники или волонтёры, либо школьники сообщили в пресс-службе администрации.

Говоря о волонтерах, в администрации пояснили, что в Нижнем Тагиле есть могилы Героев Советского Союза, которые убираются добровольцами и учащимися города.

Очевидно, что за теми могилами, которые стоят заброшенными на кладбище «Висимское», родственники по каким-то причинам ухаживать не могут. Надежда остаётся только на волонтеров. Тагильчанка Екатерина, очевидно, не относится к тем людям, которые указывают на недочеты, но сами ничего не делают. В ближайшее воскресенье, 7 мая, она организует субботник. По её словам, уже есть люди, которые откликнулись на её призыв:

Резонанс есть, сегодня с активистами ездили на кладбище, там полным ходом идёт уборка — большегрузная техника вычищает территорию, на могилах снуют люди. Несмотря на это, акцию мы намерены провести в воскресенье. Откликнулись военно-патриотические клубы, студенты, школьники и просто не равнодушные. Нам пишут, что по городу существует проблема вывоза мусора с кладбищ, это происходит не только на «Висимском», но и на «Рогожино», и на Руднике рассказала она журналисту TagilCity.ru.

Возможно, что не все из откликнувшихся придут на субботник. Сама Екатерина надеется, что соберется хотя бы 10-15 человек. Место встречи назначено на 13:00 у дома №212 на улице Носова, рядом с похоронным домом. Присоединиться может любой желающий. Телефон организатора: 8-900-2008-288.