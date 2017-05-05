Патрульно-контрольные группы по предотвращению возникновения ЧП в пожароопасный период работают в Нижнем Тагиле
5 мая 2017, 15:20Общество
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В Нижнем Тагиле и пригороде сотрудники МЧС совместно с полицейскими проводят рейды, направленные на профилактику возникновения пожаров.
Сюжеты: Нижний Тагил
Также патрульные группы работают на выявление возгораний, обнаружение поджигателей и контроль природных пожаров.
Так, с начала пожароопасного периода были задержаны несколько нарушителей. Среди них учащиеся школ № 49, 51, 95, 7, 35, 70 Нижнего Тагила.
Если Вы стали свидетелем пожара, следует незамедлительно сообщить о возгорании по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или 112, информирует ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области».
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