Патрульно-контрольные группы по предотвращению возникновения ЧП в пожароопасный период работают в Нижнем Тагиле

Также патрульные группы работают на выявление возгораний, обнаружение поджигателей и контроль природных пожаров.

Так, с начала пожароопасного периода были задержаны несколько нарушителей. Среди них учащиеся школ № 49, 51, 95, 7, 35, 70 Нижнего Тагила.

Если Вы стали свидетелем пожара, следует незамедлительно сообщить о возгорании по телефону пожарно-спасательной службы МЧС России 101 или 112, информирует ФГКУ «9 ОФПС по Свердловской области».