Штраф в 100 тысяч рублей был назначен Уральскому банку реконструкции и развития за рекламный спам

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Мы оплатили штраф и сейчас будем разбираться в возникшей ситуации. Есть тонкая грань между рекламным сообщением и информационным, содержащим персональное предложение для клиента, а практика рассмотрения подобных дел антимонопольной службой постоянно меняется. Мы, со своей стороны, проанализируем и законодательство, и позицию антимонопольной службы, и свои бизнес-процессы, чтобы при необходимости внести корректировки в свою работу и предотвратить возникновения подобных ситуаций в будущем», – прокомментировали NDNews.ru ситуацию в ПАО КБ «УБРиР».