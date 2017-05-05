Штраф в 100 тысяч рублей был назначен Уральскому банку реконструкции и развития за рекламный спам
Некоторое время назад в Федеральную антимонопольную службу обратился клиент Уральского банка реконструкции и развития с жалобой на рекламный спам. По запросу была организована проверка.
Как оказалось, реклама была отправлена на абонентский номер клиента без его разрешения.
«Уважаемый Олег Сергеевич! Для Вас специальное предложение! Кредит на доступных условиях с платежом от 6000 р. Вам предварительно одобрена сумма 220000р. Оформление только по паспорту! 8-800-1000-200».
Этот факт является нарушением закона о «О рекламе». Поэтому суд назначил штраф УБРиР в виде 100 тысяч рублей.
В банке также отметили, что штраф был оплачен.
Мы оплатили штраф и сейчас будем разбираться в возникшей ситуации. Есть тонкая грань между рекламным сообщением и информационным, содержащим персональное предложение для клиента, а практика рассмотрения подобных дел антимонопольной службой постоянно меняется. Мы, со своей стороны, проанализируем и законодательство, и позицию антимонопольной службы, и свои бизнес-процессы, чтобы при необходимости внести корректировки в свою работу и предотвратить возникновения подобных ситуаций в будущем», – прокомментировали NDNews.ru ситуацию в ПАО КБ «УБРиР».
© TagilCity.ru