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Новости Нижнего Тагила

Две тысячи дополнительных мест появятся в детских летних лагерях Нижнего Тагила

5 мая 2018, 09:00Добавить новость
Нижний Тагил,отдых,Носов,Валерий Суров,дети,финансирование,детский лагерь

В Нижнем Тагиле в скором времени могут появиться две тысячи дополнительных мест в ЗОЛ. Это станет возможно благодаря муниципальной программе, рассчитанной на три года. Для ее реализации выделено 38 млн рублей.

В Нижнем Тагиле полным ходом идет подготовка загородных оздоровительных лагерей к приезду юных жителей города на летний отдых. Как сообщил заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, текущие ремонты проводятся силами работников лагерей. Также решаются вопросы безопасности и организации подъезда к ЗОЛ.

Помимо всего прочего рассматривается вопрос размещения тагильских спортсменов на время летнего отдыха в загородных палаточных лагерях. Планируется, что один из таких лагерей в 2018 году появится на ГЛК «Гора Белая». До 12 мая главе города будет предоставлена смета расходов на организацию такого вида отдыха для юных спортсменов.

Как сообщает администрация города, в текущем году в Нижнем Тагиле выделят 38 млн для выполнения части муниципальной программы по проведению капремонтов в детских лагерях. На эти средства будет проведен ремонт в части корпусов и подсобно-хозяйственных помещений.

Отметим, что программа рассчитана на три года, по ее итогам появятся до двух тысяч дополнительных мест в ЗОЛ ежегодно.

Две тысячи мест – цифры, за которые стоит побороться. Если мы сможем это сделать, то дополнительно две тысячи детей будут отдыхать в комфортных условиях, это хорошо, -- сказал Сергей Носов.

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