Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая
5 мая, 11:30Общество
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С 4 по 6 мая ГИБДД Нижнего Тагила проведет оперативно-профилактическое мероприятие «Безопасная дорога».
Сюжеты: Нижний Тагил
Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, цель этого мероприятия — снизить количество аварий с участием пешеходов, а также обеспечить безопасность их движения.
За последние три месяца на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано 19 ДТП с участием пешеходов, в которых было травмировано 19 человек, еще один человек погиб.
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