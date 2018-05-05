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Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая

5 мая, 11:30Общество
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