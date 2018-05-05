Профилактическое мероприятие «Безопасная дорога» пройдет в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая

Как сообщает отдел пропаганды ГИБДД, цель этого мероприятия — снизить количество аварий с участием пешеходов, а также обеспечить безопасность их движения.

За последние три месяца на дорогах Нижнего Тагила зарегистрировано 19 ДТП с участием пешеходов, в которых было травмировано 19 человек, еще один человек погиб.