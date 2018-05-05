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Новости Нижнего Тагила

Тагильчане и Сергей Носов вышли на субботник в парк «Народный-2» (ВИДЕО)

5 мая 2018, 11:10Добавить новость
Нижний Тагил,субботник,Народный,уборка мусора,Носов,Ленда,Суров
Сегодня, 5 мая, тагильчане собрались на субботник в парке «Народный-2». На субботник пришли глава Нижнего Тагила Сергей Носов, заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, руководителю аппарата администрации города Андрей Ленда.

Сбор тагильчан был назначен у стадиона «Высокогорец» в 10.00. В уборке территории также приняли участие представители патриотических клубов, общественных организаций, учебных заведений.




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Сергей Носов рассказал о финальном этапе запланированных работ в парке «Народный», а также о планах на будущее для «Народного-2».

Территория очень красивая здесь, только нужно порядок навести. Это должно быть одно из любимых мест для отдыха тагильчан. Я уверен - так оно и будет, -- сказал глава города.




28 апреля субботник прошел в парке «Народный».
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