Тагильчане и Сергей Носов вышли на субботник в парк «Народный-2» (ВИДЕО)

На субботник пришли глава Нижнего Тагила Сергей Носов,

заместитель главы города по соцполитике Валерий Суров, р уководителю аппарата администрации города Андрей Ленда.





Сбор тагильчан был назначен у стадиона «Высокогорец» в 10.00. В уборке территории также приняли участие представители патриотических клубов, общественных организаций, учебных заведений.













Сергей Носов рассказал о финальном этапе запланированных работ в парке «Народный», а также о планах на будущее для «Народного-2».





Территория очень красивая здесь, только нужно порядок навести. Это должно быть одно из любимых мест для отдыха тагильчан. Я уверен - так оно и будет, -- сказал глава города.