Тагильчане и Сергей Носов вышли на субботник в парк «Народный-2» (ВИДЕО)
5 мая, 11:10Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Сегодня, 5 мая, тагильчане собрались на субботник в парке «Народный-2».
Сюжеты: Нижний Тагил
На субботник пришли глава Нижнего Тагила Сергей Носов, заместитель главы города по социальной политике Валерий Суров, руководитель аппарата администрации города Андрей Ленда.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал о финальном этапе запланированных работ в парке «Народный», а также о планах на будущее для «Народного-2».
Территория очень красивая здесь, только нужно порядок навести. Это должно быть одно из любимых мест для отдыха тагильчан. Я уверен - так оно и будет сказал глава города.
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей