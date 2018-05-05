Тагильчане и Сергей Носов вышли на субботник в парк «Народный-2» (ВИДЕО)

Мэр Нижнего Тагила Сергей Носов рассказал о финальном этапе запланированных работ в парке «Народный», а также о планах на будущее для «Народного-2».

Территория очень красивая здесь, только нужно порядок навести. Это должно быть одно из любимых мест для отдыха тагильчан. Я уверен - так оно и будет сказал глава города.