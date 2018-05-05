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Новости Нижнего Тагила

Жительница Невьянского ГО пожаловалась на издевательства над своей дочерью в детсаду

5 мая 2018, 13:35Добавить новость
Невьянск,детский сад,изднвательства,девочка,дети,ребенок,воспитатель
Жительница поселка Аятское Невьянского городского округа пожаловалась на то, что над ее дочерью издевались в детском саду.

Два года назад во время тихого часа в детсаду четверо мальчиков набрасывались на девочек и снимали с них трусы. В это время воспитателя не было в спальне. Ребенок сразу рассказал все родителям. Они в свою очередь попросили воспитателя разобраться в инциденте, однако никакой реакции со стороны воспитателей или руководства детсада не последовало.

Ребенок начал ходить к другому воспитателю, но мама девочки полгода назад прочитала в чате для родителей, что ситуация повторилась, и решила обратится к заведующей, он она отказала в проведении какой-либо проверки.

По словам родительницы, она написала заявление в полицию после того, как сотрудники учреждения закрыли ее с ребенком в кабинете и не выпускали. Затем начались нападки на ее дочь. По словам женщины, сын одной из воспитательниц избил девочку, а сотрудники инспекции по делам несовершеннолетних без согласия родителей опрашивали ребенка и записывали на камеру процесс опроса, заставляя девочку сказать, что ее мать выпивает.


Прокуратура передала дело для расследования в СК, сообщает «Росбалт».

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