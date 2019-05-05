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Кадеты Росгвардии устроят митинг в честь годовщины ВОВ в Екатеринбурге
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Сообщение отправлено.
28092018 02

Кадеты Росгвардии устроят митинг в честь годовщины ВОВ в Екатеринбурге

Сегодня, 18:25ОбществоФото: kadet-kazak.ru
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