Кадеты Росгвардии устроят митинг в честь годовщины ВОВ в Екатеринбурге
Сегодня, 18:25ОбществоФото: kadet-kazak.ru
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Торжественный митинг, посвящённый 74-ой годовщине победы в Великой Отечественной войне, планируют провести учащиеся Екатеринбургского кадетского корпуса войск национальной гвардии Российской Федерации, сообщает «Областная газета».
Сюжеты: Екатеринбург
Мероприятие пройдёт 6 мая в 14:00 на территории корпуса. В патриотической акции примут участие ветераны, атаман Оренбургского войскового казачьего общества, представители региональных властей и екатеринбургской Епархии, командиры военных частей национальной гвардии РФ.
На митинге кадеты отдадут дань памяти своим дедам и прадедам, в конце мероприятия планируется угостить участников и гостей солдатской кашей.
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