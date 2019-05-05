Кадеты Росгвардии устроят митинг в честь годовщины ВОВ в Екатеринбурге

В Екатеринбурге юнармейцы перепутали мемориалы ВОВ и Гражданской войны Фото

В Екатеринбурге стартовала акция «Пост №1», в рамках которой юнармейцы устраивают вахты памяти погибшим в годы Великой Отечественной войны. Но местом для вахты в этот раз они выбрали Вечный огонь, который не имеет никакого отношения к 9 мая, сообщает Znak.