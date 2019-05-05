Специальный фотопроект расскажет истории тагильчан в период ВОВ
Сегодня, 12:42ОбществоФото: pixabay.com
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Жители Нижнего Тагила смогут рассказать истории своих родных в период 1941-1945 гг. с помощью фотографий в проекте «Моя семья – частица общей Победы», сообщается на официальной странице администрации города.
Сюжеты: Нижний Тагил
Фотографии необходимо присылать в электронном виде в формате jpg с указанием имени и фамилии изображенного человека, года, когда был сделан снимок, и места.
Информацию о том, куда присылать фотографии, можно найти в группе «Нижний Тагил. Военный». Там же будут размещены все истории.
Во имя памяти наших близких и родных людей, чьи жизни навсегда изменила война, мы призываем тагильчан и всех неравнодушных людей, связанных с Нижним Тагилом, поделиться семейными историями, которые хранятся в старых фотографиях, сообщается в группе.
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