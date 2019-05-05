Специальный фотопроект расскажет истории тагильчан в период ВОВ

Фотографии необходимо присылать в электронном виде в формате jpg с указанием имени и фамилии изображенного человека, года, когда был сделан снимок, и места.

Информацию о том, куда присылать фотографии, можно найти в группе «Нижний Тагил. Военный». Там же будут размещены все истории.