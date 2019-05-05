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Специальный фотопроект расскажет истории тагильчан в период ВОВ
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Специальный фотопроект расскажет истории тагильчан в период ВОВ

Сегодня, 12:42ОбществоФото: pixabay.com
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