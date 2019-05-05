Стрелявший из автомата Дмитрий Ионин подарил его юнармейцам Екатеринбурга
Сегодня, 17:08ОбществоФото: Znak.com
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На прошедшей в Екатеринбурге пресс-конференции депутата Дмитрия Ионина народный избранник подарил юнармейцам автомат Калашникова, из которого стрелял во дворе отеля-ресторана «Ленский» в Камышлове, сообщает Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
Дмитрий Ионин заявил, что хотел сделать подарок 9 мая, но из-за резонансного события, произошедшего 4 мая, пришлось преподнести подарок, не дожидаясь памятной даты. Подаренный автомат Калашникова был охолощенным (небоевым).
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Помощник депутат Павел Грибков рассказал журналистам, что подарка юнармейцы удостоились за то, что помогли найти педофила. Вместе с Иониным Грибков извинился за то, что произошло накануне в Камышлове.
Напомним, депутата Государственной думы Дмитрия Ионина сняли на видео в момент, когда он стрелял из автомата в воздух во дворе жилого дома. Отрицать этого он не стал и заявил, что готов понести наказание за совершённые им действия в соответствии с законом.
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