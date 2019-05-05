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Стрелявший из автомата Дмитрий Ионин подарил его юнармейцам Екатеринбурга
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Стрелявший из автомата Дмитрий Ионин подарил его юнармейцам Екатеринбурга

Сегодня, 17:08ОбществоФото: Znak.com
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