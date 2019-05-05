Стрелявший из автомата Дмитрий Ионин подарил его юнармейцам Екатеринбурга

Помощник депутат Павел Грибков рассказал журналистам, что подарка юнармейцы удостоились за то, что помогли найти педофила. Вместе с Иониным Грибков извинился за то, что произошло накануне в Камышлове.

Напомним, депутата Государственной думы Дмитрия Ионина сняли на видео в момент, когда он стрелял из автомата в воздух во дворе жилого дома. Отрицать этого он не стал и заявил, что готов понести наказание за совершённые им действия в соответствии с законом.