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Власти Кургана запретили продажу алкоголя на время ЧС в связи с пожарами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Власти Кургана запретили продажу алкоголя на время ЧС в связи с пожарами

Сегодня, 19:43ОбществоФото: Пресс-служба губернатора Курганской области/ kurganobl.ru
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