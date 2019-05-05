Власти Кургана запретили продажу алкоголя на время ЧС в связи с пожарами

Запрет коснулся продажи алкоголя в розницу, на вынос и на предприятиях общественного питания. Действовать он будет до особого распоряжения администрации города. Этими мерами наряду с ограничениями доступа населения в леса власти пытаются бороться с природными пожарами.

Из-за шквалистого ветра 3 и 4 мая на территории областной столицы и в других городах огонь перекинулся на населённые пункты: зарегистрировано 162 возгорания, уничтожено или повреждено 84 здания, имеется информация об одной погибшей женщине. В четырёх областных районах и самом Кургане введён режим чрезвычайной ситуации.