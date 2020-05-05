9 мая в Екатеринбурге впервые пройдёт реконструкция основных этапов ВОВ

Баннеры с изображениями основных сражений Великой отечественной войны будут объединены в реконструкцию «Фронтовой путь от 1941 года до Победы».

По улицам уральской столицы проедет колонна из 11 военных грузовиков с платформами-баннерами с изображением основных этапов Великой Отечественной войны: Битва под Москвой, оборона Ленинграда и Севастополя, Сталинградская битва, взятие Берлина. Машины будут двигаться главным дорогам уральской столицы со скоростью не более 10 км/ч на минимальной дистанции, тем самым создавая непрерывную картину войны: от 22 июня 1941 до 9 мая 1945 года, говорится в сообщении.