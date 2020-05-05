Дольщики долгостроя в Екатеринбурге не могут получить квартиры больше трех лет

Жилой комплекс на Уктусе должны были сдать еще в 2014 году. Однако из-за недостатка финансирования сроки сдачи объекта неоднократно переносились. На конец марта 2020 года работы по строительству были завершены на 85%. Ущерб интересам дольщиков составил более 13 млн рублей. Дольщики не верят обещаниям застройщика, они готовы объявить голодовку.

1 мая 2020 года прошла встреча застройщика ООО МФ «Альта» и дольщиков. Застройщик заявил, что сдаст дом 1 июля. Однако для того, чтобы точно успеть к этому сроку, в квартирах не будут выполнять работы по отделке. За это дольщикам пообещали выплатить компенсацию либо провести отделку позже.