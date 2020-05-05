Дольщики долгостроя в Екатеринбурге не могут получить квартиры больше трех лет
Сегодня, 12:41ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Екатеринбурге дольщики ЖК «Гринвуд» пообещали устроить голодовку, если застройщик не сдаст дом к 30 мая, сообщает 66.ру.
Сюжеты: Екатеринбург
Жилой комплекс на Уктусе должны были сдать еще в 2014 году. Однако из-за недостатка финансирования сроки сдачи объекта неоднократно переносились. На конец марта 2020 года работы по строительству были завершены на 85%. Ущерб интересам дольщиков составил более 13 млн рублей. Дольщики не верят обещаниям застройщика, они готовы объявить голодовку.
1 мая 2020 года прошла встреча застройщика ООО МФ «Альта» и дольщиков. Застройщик заявил, что сдаст дом 1 июля. Однако для того, чтобы точно успеть к этому сроку, в квартирах не будут выполнять работы по отделке. За это дольщикам пообещали выплатить компенсацию либо провести отделку позже.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей