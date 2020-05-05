Экс-советник вице-губернатора Свердловской области обжалует арест
Сегодня, 10:31ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Защита бывшего советника вице-губернатора Свердловской области Сергея Бидонько Владислава Русакова обжалует арест бывшего чиновника, пишет Znak.
Апелляцию подали 4 мая. Ранее Владислава Русакова оставили под арестом до 27 июня.
Напомним, что Русакова задержали 29 мая по подозрению в получении взятки от предпринимателя в 2014–2017 годах. Тогда он занимал должность замглавы администрации Лесного. Сам Русаков считает, что его оклеветал бывший друг, который был должен ему денег.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей