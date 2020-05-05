Экс-советник вице-губернатора Свердловской области обжалует арест

Напомним, что Русакова задержали 29 мая по подозрению в получении взятки от предпринимателя в 2014–2017 годах. Тогда он занимал должность замглавы администрации Лесного. Сам Русаков считает, что его оклеветал бывший друг, который был должен ему денег.