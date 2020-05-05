Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись при сделках на госуслугах
Сегодня, 10:51ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Министерство связи предложило в условиях пандемии коронавируса совершать ряд сделок через портал «Госуслуг», пишет РИА «Новости».
Сюжеты: Коронавирус
Система сможет обеспечить применение электронной подписи для физлиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».
Сначала систему запустят в порядке эксперимента. С нее помощью можно будет чрез госуслуги заключать договоры аренды федерального имущества, совершать сделки по предоставлению налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, которые определит Минкомсвязь.
В случае нарушения конфиденциальности электронного ключа для подписи, его можно будет аннулировать.
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