Минкомсвязь предложила использовать электронную подпись при сделках на госуслугах

Система сможет обеспечить применение электронной подписи для физлиц с использованием единой системы идентификации и аутентификации и портала «Госуслуги».

Сначала систему запустят в порядке эксперимента. С нее помощью можно будет чрез госуслуги заключать договоры аренды федерального имущества, совершать сделки по предоставлению налоговой отчетности, при подписании документов по трудоустройству и для некоторых других действий, которые определит Минкомсвязь.