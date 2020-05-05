Полная изоляция, день тридцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле

За последние сутки в Нижнем Тагиле не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших по-прежнему составляет 22 человека.

В городе продолжается ежедневная обработка улиц. Об этом сообщается на официальной странице ООО «УБТ-Сервис» в Instagram.

В группе во «Вконтакте» БК «Старый Соболь» были подведены итоги четвертого дня «Кибер Кубка». На первом месте находится Данила Рамзанов, а на втором — Сергей Пителин.

Центр развития туризма Нижнего Тагила предлагает отправиться в аудиопутешествие по маршруту, по которому проходили участники Первой и Второй Камчатских экспедиций. Специальный аудиогид знакомит с историей возникновения города.

Кроме того, Центр развития туризма является организатором конкурса туристических видеороликов «Большой Урал». Он продлил срок приема заявок и голосования. Подробности подачи заявок и особенности конкурса сообщаются в группе во «Вконтакте». Голосование будет проводиться на платформе YouTube и продлится до 25 сентября 2020 года.

Новый молодежный театр Нижнего Тагила продолжает проект «Актеры войны». Сегодня актриса театра Елена Агеева расскажет о воспоминаниях Владимира Этуша о войне, который пошел на фронт добровольцем.

Индекс самоизоляции, по сравнению со вчерашним днем, улучшился. Так, по данным Яндекса, на 17.00 он составил 2,4 балла. Вчера в среднем за день этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.

Индекс самоизоляции Фото: Яндекс

По данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе за последние сутки выявлено 133 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 1277 человек. Из них выздоровели 182 пациента.