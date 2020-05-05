Полная изоляция, день тридцать пятый. Что происходит в Нижнем Тагиле
За последние сутки в Нижнем Тагиле не выявлено ни одного нового случая заражения коронавирусом. В городе, как и прежде, продолжается санитарная обработка, проводятся различные онлайн-мероприятия. Что еще интересного произошло за день, расскажет TagilCity.ru.
За последние сутки в Нижнем Тагиле не зарегистрировано ни одного нового случая заражения коронавирусной инфекцией. Таким образом, количество заболевших по-прежнему составляет 22 человека.
В городе продолжается ежедневная обработка улиц. Об этом сообщается на официальной странице ООО «УБТ-Сервис» в Instagram.
В группе во «Вконтакте» БК «Старый Соболь» были подведены итоги четвертого дня «Кибер Кубка». На первом месте находится Данила Рамзанов, а на втором — Сергей Пителин.
Центр развития туризма Нижнего Тагила предлагает отправиться в аудиопутешествие по маршруту, по которому проходили участники Первой и Второй Камчатских экспедиций. Специальный аудиогид знакомит с историей возникновения города.
Кроме того, Центр развития туризма является организатором конкурса туристических видеороликов «Большой Урал». Он продлил срок приема заявок и голосования. Подробности подачи заявок и особенности конкурса сообщаются в группе во «Вконтакте». Голосование будет проводиться на платформе YouTube и продлится до 25 сентября 2020 года.
Новый молодежный театр Нижнего Тагила продолжает проект «Актеры войны». Сегодня актриса театра Елена Агеева расскажет о воспоминаниях Владимира Этуша о войне, который пошел на фронт добровольцем.
Индекс самоизоляции, по сравнению со вчерашним днем, улучшился. Так, по данным Яндекса, на 17.00 он составил 2,4 балла. Вчера в среднем за день этот показатель составил 2,7 балла. Напомним, что Яндекс предоставляет данные для ознакомления. Они не могут быть использованы для средней оценки количества людей на улицах.
По данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе за последние сутки выявлено 133 случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших составляет 1277 человек. Из них выздоровели 182 пациента.